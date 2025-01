Austausch von 33 Gaza-Geiseln gegen 1.904 Palästinenser

Tel Aviv: Während der zwischen Israel und der Hamas vereinbarten Waffenruhe sollen insgesamt rund 1.900 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen und Lagern entlassen werden. Das hat die israelische Regierung mitgeteilt. Es handelt sich demnach um 1.700 festgenommene Bewohner des Gazastreifens, die nicht an dem Massaker im Oktober 2023 beteiligt waren. Dabei dürfte es sich vor allem um Hamas-Kämpfer handeln, die in den vergangenen Monaten im Gazastreifen gefangen genommen wurden. Die anderen rund 700 Palästinenser seien Häftlinge, die wegen verschiedener Straftaten von Steinwürfen bis Mord einsitzen. Im Gegenzug muss die Hamas demnach 33 von insgesamt 98 israelischen Geiseln freilassen. Die israelische Regierung hatte am späten Abend dem Abkommen mit der Hamas über eine sechswöchige Waffenruhe zugestimmt. Sie soll morgen um 7 Uhr 30 unserer Zeit in Kraft treten.

