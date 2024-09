Außenministerin Baerbock ist wieder in Israel

Tel Aviv: Bundesaußenministerin Baerbock ist zum Abschluss ihrer Nahost-Reise in Israel, um die Regierung von Premier Netanjahu von einer Waffenruhe zu überzeugen. Dem Besuch bei ihrem Amtskollegen Katz schickte die Außenministerin mahnende Worte voraus: Mitglieder der israelischen Regierung, welche die Zweistaatenlösung in Wort und Tat infrage stellten, gefährdeten in Wahrheit die langfristige Sicherheit Israels, sagte Baerbock. Die Außenministerin trifft auch mit Verteidigungsminister Galant zusammen und ist dann mit dem Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mustafa, im Westjordanland zum Gespräch verabredet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 06:00 Uhr