Ausmaß der Zerstörungen in Spanien wird immer mehr sichtbar

Madrid: Nach den verheerenden Unwettern in Spanien wird das Ausmaß der Zerstörung immer deutlicher. Offiziellen Angaben zufolge starben bei den Überschwemmungen mindestens 95 Menschen, allerdings werden noch Dutzende vermisst. Wie Fernsehbilder zeigen, türmen sich etwa in Ortschaften in der besonders betroffenen Mittelmeerregion Valencia zahlreiche Autos, die von den Wassermassen zusammengeschoben wurden. Weil sie auch Hauseingänge versperren, können viele Bewohner nicht auf die Straßen. Viele Gemeinden sind zudem noch immer ohne Strom, Telefon und Internet. Die extrem starken Regenfälle hatten am Dienstag Flüsse über die Ufer treten lassen und Straßen in Flüsse verwandelt, allen voran in den auch bei Touristen sehr beliebten Mittelmeerregionen Valencia, Murcia und Andalusien. Betroffen war zudem auch die weiter im Landesinnern liegende Region Kastilien-La Mancha.

