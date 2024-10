Ausläufer von Hurrikan sorgen in Florida für erste Stromausfälle

Tampa: Im US-Bundesstaat Florida sind erste Ausläufer von Hurrikan "Milton" eingetroffen: Über dem Süden gingen heftige Regenschauer nieder. Berichten zufolge fiel bereits in zehntausenden Haushalten der Strom aus. Die Behörden rechnen damit, dass der Wirbelsturm in wenigen Stunden mit voller Wucht auf Festland treffen wird. Millionen Menschen wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 00:00 Uhr