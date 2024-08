Ausgetauschte Gefangene sind in Deutschland angekommen

Köln: Ein Großteil der bei einem Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen freigekommenen deutschen und russischen Staatsbürger ist in Deutschland auf dem Flughafen Köln/Bonn eingetroffen. Die Freigelassenen wurden von Kanzler Scholz empfangen, der seinen Urlaub dafür unterbrochen hatte. Die Gespräche hätten ihn sehr bewegt, sagte der Kanzler in der Nacht. Die Menschen hatten laut Scholz um ihre Gesundheit und auch ihr Leben gefürchtet. Bei dem größten Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg hatten in Ankara nach türkischen Angaben 26 Personen aus mehreren Staaten die Seiten gewechselt, unter ihnen fünf Deutsche.

