Ausbau erneuerbarer Energien macht laut IEA große Fortschritte

Paris: Der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien macht offenbar große Fortschritte. Die Internationale Energieagentur IEA geht in ihrem aktuellen Bericht davon aus, dass bis zum Ende des Jahrzehnts fast die Hälfte des weltweiten Strombedarfs durch Sonne, Wind und andere Energieträger gedeckt werden kann. Das Ziel der letzten Weltklimakonferenz, die Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen, rücke in greifbare Nähe, hieß es. Getrieben wird der Ausbau der Energieagentur zufolge vor allem durch neue Photovoltaikanlagen und die Entwicklung in China. 60 Prozent der neuen Energiekapazität entsteht demnach in dem asiatischen Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 09:00 Uhr