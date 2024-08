Aus Bezirksklinikum Straubing sind vier Männer entflohen

Straubing: Aus dem Bezirkskrankenhaus in der niederbayerischen Stadt sind am Abend vier Insassen ausgebrochen. Laut Polizei entkamen die Männer im Alter von 27 bis 31 Jahren gegen 21 Uhr. Sie hatten offenbar erst einen Mitarbeiter der Klinik bedroht und flüchteten dann in Richtung Alburg. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach ihnen. Ob beziehungsweise wie gefährlich die Männer sind, ist bisher nicht bekannt. - Das Straubinger Bezirkskrankenhaus ist eine Einrichtung des Maßregelvollzugs. Dort werden psychisch kranke und suchtkranke Straftäter behandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 00:00 Uhr