Augsburger Slalomkanutin Elena Lilik gewinnt Olympia-Silber

Paris: Bei den Olympischen Spielen hat die Augsburger Slalomkanutin Elena Lilik im Canadier-Einer die Silbermedaille gewonnen. Die 25-Jährige legte einen fehlerfreien Finallauf hin. Ebenfalls Silber holte die Judoka Miriam Butkereit in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Am Mittag hatten die deutschen Ruderinnen im Doppelvierer Bronze gewonnen. Die Deutschen Fußballerinnen besiegten am Abend Sambia mit 4:1 und stehen damit im Viertelfinale. Im olympischen Tennisturnier hat auch Alexander Zverev die Runde der letzten Acht erreicht. Angelique Kerber schied dagegen im Viertelfinale aus und beendete damit im Alter von 36 Jahren ihre Tenniskarriere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 21:00 Uhr