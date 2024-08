Augsburg empfängt zum Bundesliga-Auftakt Werder Bremen

Augsburg: Zum Bundesliga-Auftakt erwartet der FC Augsburg am Nachmittag Werder Bremen. Trainer Jess Thorup hofft auf den ersten Heimsieg bei einem 1. Spieltag. Vor einem Jahr gab es ein spektakuläres 4:4 gegen Mönchengladbach. Außerdem trifft Dortmund unter dem neuen Trainer Nuri Sahin am Abend auf Frankfurt. Zuvor feiert Aufsteiger Kiel seine Bundesliga-Premiere in Hoffenheim, der VfB Stuttgart ist zu Gast in Freiburg, Leipzig spielt gegen Bochum und Mainz empfängt Union Berlin. ,

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 12:00 Uhr