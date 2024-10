Augsburg empfängt Dortmund in der Fußball-Bundesliga

Augsburg: Der FC Augsburg will nach der jüngsten Enttäuschung in der Fußball-Bundesliga heute gegen Borussia Dortmund punkten. Trainer Jess Thorup hofft, dass der BVB nach der 2:5-Niederlage in der Königsklasse bei Real Madrid geschwächt ist. Dortmund hat auswärts in der Meisterschaft bislang in drei Spielen nur einen Punkt geholt. Augsburg unterlag zuletzt mit 1:3 in Freiburg. Bei einer Niederlage heute droht der Absturz in die Abstiegszone. Außerdem spielen am Nachmittag Leipzig gegen Freiburg, St. Pauli gegen Wolfsburg und Stuttgart gegen Kiel. Am Abend tritt Meister Leverkusen bei Bremen an.

