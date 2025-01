Augburger Fußballer gewinnen 2:0 in Bremen, deutsche Handballer bleiben bei WM ungeschlagen

Zum Fußball: Der FC Augsburg ist mit einen Auswärtssieg in die Rückrunde der Bundesliga gestartet. Die Schwaben gewannen in Bremen 2:0. Davor hatte Union Berlin Mainz mit 2:1 geschlagen. Bei der Handball-WM hat die deutsche Mannschaft auch ihr drittes und letztes Vorrundenspiel gewonnen. Gegen Tschechien siegte die DHB-Auswahl mit 29:22. Deutschland geht damit als Gruppensieger in die Hauptrunde. Dort ist Weltmeister Dänemark am Dienstag der erste Gegner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 06:00 Uhr