Aufständische in Syrien rücken auf Damaskus vor

Damaskus: In Syrien rücken islamistische Milizen weiter auf die Hauptstadt vor. Mehrere Dörfer in der Umgebung von Damaskus sind nach Angaben der Aufständischen bereits umzingelt. Es hieß, ein Ziel der Kämpfer sei, Gefangene aus einem Militärgefängnis im Norden der Hauptstadt zu befreien. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, haben sich die Regierungstruppen weiter zurückgezogen. Ihre Stellungen sollen nun nur noch etwa 10 Kilometer von Damaskus entfernt liegen. Unterdessen hat die mit der syrischen Regierung verbündete Hisbollah bekannt gegeben, dass sie etwa 2.000 Kämpfer entsandt habe, um die Regierungstruppen zu unterstützen. Die vom Iran ausgerüstete Miliz habe sich bislang aber noch nicht an Kämpfen beteiligt.

