Aufräumen nach heftigen Unwettern in Südbayern

München: Nach den schweren Unwettern in Südbayern beginnt nun das Aufräumen. Feuerwehren pumpen das Wasser aus Unterführungen und Kellern. Eine sogenannte Superzelle hatte vom Allgäu bis nach Oberbayern für Schäden gesorgt. Zum Teil stand das Wasser auf den Straßen knöchelhoch. Bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner verwandelten Straßenzüge etwa in Immenstadt im Oberallgäu oder in Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Landkreis München kurzfristig in eine Winterlandschaft. Die Luft hatte sich hier schlagartig abgekühlt und es bildete sich Bodennebel. Die Feuerwehr rückte zu hunderten Einsätzen aus. Bäume mussten von Straßen und einigen Schienen entfernt werden. Verletzt wurde niemand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 10:00 Uhr