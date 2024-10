Aufräumarbeiten in Spaniens Flutgebiet gehen weiter

Valencia: In Spanien gehen nach dem heftigen Unwetter mit mindestens 95 Toten die Rettungs- und Aufräumarbeiten weiter. Der Regierungschef der südspanischen Region Valencia sagte in der Nacht, inzwischen seien wohl alle Menschen gerettet worden, die sich auf Hausdächer geflüchtet hatten. Die Einsatzkräfte hätten inzwischen auch alle Ortschaften erreichen können. Die Suche nach Vermissten werde fortgesetzt. Der Regierungschef wies zugleich Kritik zurück, die Bevölkerung der Region Valencia sei zu spät vor den Wassermassen gewarnt worden. Die Verantwortlichen hätten sich strikt an die Protokolle des Zivilschutzes gehalten. Erste Warnungen seien schon am Sonntag ausgesprochen worden - zwei Tage vor der Flutkatastrophe am Dienstag.

