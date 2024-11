Aufgebrachte Menge beschimpft Königspaar im Überschwemmungsgebiet

Valencia: Bei ihrem Besuch des Überschwemmungsgebiets sind das spanische Königspaar und Regierungschef Sanchez mit Schlamm beworfen und wütend beschimpft worden. Das Sicherheitspersonal spannte Schirme auf, um sie zu schützen. König Felipe und seine Frau Letizia versuchten dennoch mit den Menschen zu sprechen. Diese kritisierten die Hilfe als unzureichend. Sie forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Sanchez und beschimpften ihn als "Mörder". Die Stimmung war so aufgeheizt, dass der Besuch abgebrochen wurde. Seit den starken Regenfällen am Dienstag sind mittlerweile 217 Menschen tot aufgefunden worden, tausende werden noch vermisst. Der Katastrophenschutz rechnet damit, insbesondere in Tiefgaragen noch weitere Tote zu finden. Zudem warnt er vor neuen Regenfällen in der Region. Wegen der verschlammten Straßen und Abwasserkanäle seien auch vergleichsweise geringe Niederschlagsmengen gefährlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 16:00 Uhr