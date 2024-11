Aufblasen der Thanksgiving-Ballons in New York lockt Hunderte Menschen an

New York: Das traditionelle Aufblasen riesiger Heliumballons für die jährliche Thanksgiving-Parade hat wieder Hunderte Menschen angelockt. Am Central Park in Manhattan wurden die Figuren für den Umzug heute aufgepumpt. In diesem Jahr neu dabei sind Sponge Bob, Minnie Maus und Spiderman. Die Riesen-Ballons werden bei der Parade mehrere Kilometer durch die Millionenmetropole gezogen. Begleitet werden sie von Tausenden Tänzern, Fahnenträgern, Musikern und Kostümierten. Mehr als drei Millionen Menschen säumen jedes Jahr die Strecke, während 30 Millionen das Spektakel im Fernsehen verfolgen. Das öffentliche Aufblasen der Ballons am Abend vor dem Umzug ist besonders für Kinder ein Highlight.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 10:00 Uhr