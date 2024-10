Auf der Ostsee vor Warnemünde brennt ein Öltanker

Cuxhaven: Auf der Ostsee vor Warnemünde brennt ein mit Öl beladener Tanker. Das hat das gemeinsame Havariekommando von Bund und Ländern in Cuxhaven mitgeteilt. Demnach wurden sieben Seeleute an Bord des unter deutscher Flagge fahrenden Tankschiffs gerettet und an Land gebracht. Nach Angaben der Behörde hat der 73 Meter lange Tanker "Annika" etwa 640 Tonnen Öl an Bord. Er lag zwischen Warnemünde und Kühlungsborn in der Mecklenburger Bucht vor Anker. Die Löscharbeiten dauern an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 12:00 Uhr