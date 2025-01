Audi kämpft mit schlechten Absatzzahlen

Ingolstadt: Die deutschen Autohersteller stecken in der Krise und bauen Stellen ab. Auch Audi kämpft mit schlechten Absatzzahlen. Vor den Werkstoren am Stammsitz in Ingolstadt verteilen Gewerkschafter seit heute Morgen Flugblätter, mit denen sie vor tiefgreifenden Einschnitten warnen. Karola Frank, die IG Metall-Chefin dort, sagt, dass die Unternehmensleitung eine lange Streich-Liste hat. Darauf stünden Themen wie Verlagerung, Angriffe auf tarifvertragliche Leistungen und Abbau der Ausbildungszahlen. Am Ende des Tages wolle Audi tiefgreifende Einschnitte bei den Personalkosten vornehmen, was auch Personalabbau bedeute. Das Unternehmen selbst nennt momentan keine Zahlen.

