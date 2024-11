Auch zweiter Anstaltsarzt hat Zustände in JVA Gablingen angeprangert

München: Im Skandal um die JVA Gablingen hat sich auch der zweite Anstaltsarzt wegen der Zustände in dem Gefängnis an das bayerische Justizministerium gewandt. Das hat das Ministerium dem BR bestätigt. Demnach meldete sich der Mediziner bereits rund einen Monat, bevor sich die zweite Ärztin mit einem Brandbrief ans Ministerium wandte. Nach Informationen des BR beklagte er sich telefonisch über die stellvertretende Leiterin der JVA, die demnach ein Patientengespräch zwischen dem Arzt und einem Häftling überwachen wollte. Der Arzt habe sich geweigert und sich auf das Arztgeheimnis berufen. Den Vorfall habe er auch seiner Kollegin geschildert, die Wochen später den Brief ans Ministerium schickte. In dem Gefängnis sollen Häftlinge teils unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 19:00 Uhr