Auch USA kritisieren mögliche Entsendung nordkoreanischer Soldaten

New York: Der mögliche Einsatz nordkoreanischer Soldaten im Ukraine-Krieg besorgt auch die USA. Vor dem UN-Sicherheitsrat sagte US-Botschafter Wood, die Entwicklung sei gefährlich. Sein Land berate bereits mit den Verbündeten und Partnern über möglichen Folgen. Ähnlich hatten sich zuvor die Nato und die EU geäußert. Aus dem Bundesverteidigungsministerium hieß es, dass es keine eigenen Erkenntnisse über den Einsatz von Nordkoreanern im direkten Kriegsgeschehen habe. Nach Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes sollen bereits 1.500 nordkoreanische Soldaten in Russland für den Einsatz in der Ukraine trainieren. Mehrere tausend könnten demnach folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 06:00 Uhr