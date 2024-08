Auch Tickets für Regional- und S-Bahnen werden wohl teurer

Berlin: Zugreisende müssen sich auch bei Regional- und S-Bahnen auf höhere Ticketpreise einstellen. Die Netztochter der Deutschen Bahn kündigte am Abend an, dass sie im übernächsten Jahr für die Nutzung der Gleise knapp ein Fünftel mehr verlangt. Das ist eine Folge der jüngsten Haushaltsverhandlungen der Ampel-Koalition. Diese hatte sich darauf verständigt, die Finanzierung der Bahn-Tochter umzustellen, was die höheren Gebühren für Bahntrassen nach sich zieht. Schon länger ist absehbar, dass bereits im kommenden Jahr auch die Preise im Fernverkehr steigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 04:00 Uhr