Auch Thüringer SPD macht Weg für Koalitionsverhandlungen frei

Erfurt: Knapp sieben Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen hat nun auch die SPD den Weg für Koalitionsverhandlungen freigemacht. Nach Angaben der Partei gab es eine große Mehrheit für Gespräche mit der CDU und der Wagenknecht-Partei BSW. Zuvor hatten sich bereits die anderen beiden Parteien für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Das BSW machte jedoch zur Bedingung, dass sich alle drei Parteien zu friedenpolitischen Grundsätzen bekennen. Das könnte zum Beispiel beinhalten, dass die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland abgelehnt wird. Bei den Wahlen in Thüringen war die AfD zwar auf die meisten Stimmen gekommen, alle anderen im Landtag vertretenen Parteien haben ein Bündnis mit ihr jedoch ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 15:00 Uhr