Auch Städte- und Gemeindebund ist für stärkere Förderung des ländlichen Raums

Berlin: Der Städte- und Gemeindebund mahnt eine bessere Infrastruktur auf dem Land an. Nur dann ist es nach den Worten des Hauptgeschäftsführers Berghegger attraktiv, aus der Großstadt wegzuziehen. Er reagierte damit auf den Vorstoß von Bundesbauministerin Geywitz, die angesichts der Wohnungsnot in den Ballungszentren Menschen zum Umzug in kleinere Orte bewegen will. Dies biete mit Blick auf Homeoffice und Digitalisierung inzwischen ganz neue Möglichkeiten, so Geywitz. Berghegger begrüßte den Vorstoß. Aber ergänzt werden müsse dies durch bessere medizinische Versorgung, öffentlichen Nahverkehr sowie attraktivere Bildungs- und Freizeitangebote.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 00:00 Uhr