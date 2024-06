Auch Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg rufen Katastrophenfall aus

Augsburg: Die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg haben wegen der extremen Regenfälle und steigenden Wasserstände den Katastrophenfall ausgerufen. Im Landkreis Aichach-Friedberg sei die Lage gebietsweise dramatisch, sagte Landrat Metzger, der Katastrophenschutz ist im Einsatz. Im Landkreis Günzburg gilt bereits seit gestern Abend der Katastrophenfall. Dort sind nach Angaben des Landratsamtes mittlerweile die Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers erreicht worden. Im Landkreis Unterallgäu wurde die Vorstufe zum Katastrophenfall ausgelöst. In Babenhausen läuft derzeit eine groß angelegte Evakuierungsaktion. Ehrenamtliche Helfer sind mit Booten im Einsatz, um Menschen aus ihren Häusern zu holen. Zwei weitere Ortschaften werden ebenfalls evakuiert. Dillingen bereitet sich darauf vor, dass die Donau einen Pegelstand erreicht wie an Pfingsten 1999. Auch in Franken steigen vielerorts die Pegel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 11:00 Uhr