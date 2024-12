Auch AOK Bayern hebt Beitragssatz zum 1. Januar an

München: Die AOK Bayern hebt ihren Beitragssatz zum Jahreswechsel deutlich an. Versicherte und ihre Arbeitgeber müssen ab Januar knapp 17,3 Prozent vom Bruttolohn abführen. Das sind 1,1 Prozentpunkte mehr als bisher. Die AOK ist mit 4,6 Millionen Versicherten die mit Abstand größte gesetzliche Krankenkasse im Freistaat. Der Verwaltungsratsvorsitzende Firsching begründete den höheren Beitragssatz vor allem mit den gestiegenen Kosten, mit denen alle Kassen zu kämpfen hätten. Seinen Angaben zufolge sind die Ausgaben der gesetzlichen Kassen innerhalb eines Jahrzehnts um 50 Prozent gestiegen. In diesem Zusammenhang warf die AOK der Bundesregierung vor, den Kassen Aufgaben aufzuerlegen, die nicht ausreichend gegenfinanziert seien. So müssten die Kassen insgesamt rund neun Milliarden Euro jährlich für die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldbeziehern aus Beitragsmitteln aufbringen. Dafür müsse eigentlich der Bund mit Steuergeldern aufkommen, hieß es.

