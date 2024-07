Attentat auf Trump löst weltweit Bestürzung aus

Berlin: Der Attentatsversuch auf den früheren US-Präsidenten Trump hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Bundeskanzler Scholz nannte die Tat verabscheuungswürdig. Auf der Plattform X schrieb er, solche Gewalttaten bedrohten die Demokratie. Scholz wünschte Trump ebenso wie Außenministerin Baerbock eine rasche Genesung. Auch die Regierungschefs von Großbritannien, Italien, Japan und Indien wandten sich eindringlich gegen politische Gewalt. Trump war bei einer Wahlkampf-Kundgebung in Pennsylvania durch Schüsse am Ohr verletzt worden. Der Schütze ist laut Ermittlungen ein 20-Jähriger US-Amerikaner, der nach der Tat erschossen wurde. Auch unter den Zuschauern gibt es Opfer: Ein Mann wurde getötet, zwei weitere schwer verletzt. Trump selbst ist offenbar wohlauf. Seine Republikanische Partei teilte mit, er freue sich auf den Nominierungsparteitag in Milwaukee kommende Woche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 11:00 Uhr