Attentäter von New Orleans war von Terrormiliz IS inspiriert

New Orleans: Die Todesfahrt in der Neujahrsnacht hat nach FBI-Angaben einen islamistischen Hintergrund. Der Täter sei von der Terroroganisation IS zu seinem Angriff bewegt worden. Das gehe aus Videos hervor, die er nur wenige Stunden vor der Tat ins Internet gestellt habe. Außerdem wurde an seinem Pick-up eine IS-Flagge gefunden. Im Wagen und außerhalb des Fahrzeugs entdeckten die Ermittler zudem mögliche Sprengsätze. Ob der Täter Komplizen hatte, ist noch unklar. Der Mann war US-Bürger und hatte in der Armee gedient. Er war am Neujahrsmorgen im beliebten französischen Viertel von New Orleans in Feiernde gerast. 15 Menschen starben, mehr als 30 wurden verletzt. Die Polizei erschoss den Fahrer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 07:00 Uhr