Asylbewerbergeld soll im kommenden Jahr leicht gekürzt werden

Berlin: Viele Flüchtlinge in Deutschland werden laut Finanzminister Lindner im kommenden Jahr etwas weniger Geld bekommen. Die Grundsicherung für Asylbewerber werde um 13 bis 19 Euro monatlich herabgesetzt, sagte Lindner der "Rheinischen Post". Grund sei die gesunkene Inflationsrate. Außerdem solle so die - so wörtlich - Magnetwirkung des deutschen Sozialstaats reduziert werden. Alleinstehende Asylbewerber erhalten derzeit insgesamt höchstens 460 Euro im Monat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2024 01:00 Uhr