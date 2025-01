Asteroid rast 2032 wohl knapp an der Erde vorbei

München: Ein Asteroid könnte der Erde in knapp acht Jahren sehr nahe kommen. Wie die europäische Raumfahrtbehörde Esa mitteilte, wird er am 22. Dezember 2032 mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit an der Erde vorbeirasen. Ein möglicher Einschlag könne aber noch nicht ganz ausgeschlossen werden. Der Asteroid hat einen Durchmesser von 40 bis 100 Metern und ist derzeit etwa 27 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Der Leiter der Asteroidenabwehr bei der Esa, Richard Moissl, sagte, das sei kein Planetenkiller, der das Leben auf der Erde auslöschen könne.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 30.01.2025 15:00 Uhr