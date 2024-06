Assange ist auf dem Weg in seine Heimat Australien

Canberra: Der australische Premierminister Albanese hat die Freilassung von Wikileaks-Gründer Assange begrüßt. Albanese sagte, er freue sich, dass Assange auf dem Weg nach Hause ist. Der Politiker hatte sich immer wieder für den 52-Jährigen eingesetzt. Ein US-Gericht auf den Marianen-Inseln hatte am frühen Morgen den Deal zwischen Assange und der amerikanischen Justiz im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen gebilligt. Der Fall ist damit offiziell abgeschlossen. Inzwischen ist Assange auf dem Weg in seine Heimat. 2006 hatte er die Enthüllungsplattform Wikileaks gegründet, um Whistleblower zu unterstützen und verborgene Informationen ans Licht zu bringen. Von 2010 an veröffentlichte Wikileaks geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan. In den USA hätten ihm deswegen bis zu 175 Jahre Haft gedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 09:00 Uhr