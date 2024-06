Assange einigt sich mit US-Justiz und ist offenbar frei

London: Wikileaks-Gründer Assange ist offenbar frei. Die von ihm gegründete Enthüllungs-Plattform meldete vor kurzem, er habe das Londoner Gefängnis verlassen, in dem er mehr als fünf Jahre lang in Haft war. Er sei auch schon aus Großbritannien ausgereist. Eine Bestätigung gibt es aber noch nicht. Zuvor hatte die US-Justiz erklärt, dass sie sich mit Assange verständigt habe und dass ihm in den USA keine Gefängnisstrafe mehr drohe. Der Deal sieht vor, das er sich in einem Anklagepunkt schuldig bekennt, nämlich der Verschwörung zur Weitergabe geheimer Dokumente. Die Strafe wird mit der Auslieferungshaft in England verrechnet, so dass er nicht mehr in Haft muss. Assange wurde 2010 in London erstmals festgenommen, später flüchtete er in die Botschaft Ecuadors und blieb dort sieben Jahre, um die Auslieferung in die USA zu umgehen. Wikileaks hatte tausende geheime Dokumente zu den Kriegen der USA im Irak und in Afghanistan veröffentlicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 06:00 Uhr