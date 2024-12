Assad kündigt Gegenoffensive in Aleppo an

Damaskus: Nach dem Vormarsch von islamistischen Rebellen in der nordsyrischen Stadt Aleppo hat Präsident Assad eine baldige Gegenoffensive angekündigt. Mit Hilfe seiner Verbündeten werde Syrien die Lage bald wieder unter Kontrolle bringen. Im Laufe des Tages wird der iranische Außenminister Araghtschi in Damaskus erwartet, Russland unterstützt die Armee mit Luftangriffen. Die Rebellen hatten gestern fast ganz Aleppo erobert. Zuvor hatten die Aufständischen nur Gebiete in der nordwestlichen Provinz Idlib unter ihrer Kontrolle. - Aleppo war bereits vor etwa zehn Jahren in der Hand der Dschihadisten, 2016 gelang es der syrischen Armee, die Millionenstadt zurückzuerobern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 06:00 Uhr