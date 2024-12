Assad ist aus Syrien geflohen - Rebellen kündigen friedlichen Machtwechsel an

Damaskus: In Syrien ist die Regierung von Machthaber Assad offenbar Geschichte. Die islamistischen Rebellen erklärten im Staatsfernsehen, man habe die Hauptstadt Damaskus befreit und das Assad-Regime gestürzt. Zuvor hatte auch schon die staatliche Armee das Ende von Assads Regierungszeit verkündet. Die Islamistengruppe HTS sprach in sozialen Medien vom Beginn einer neuen Ära für Syrien. Nach Angaben ihres Anführers al-Dschulani soll die Machtübernahme friedlich ablaufen. Bis diese offiziell vollzogen sei, sollten öffentliche Einrichtungen in Damaskus unter Aufsicht des Ministerpräsidenten al-Dschalali bleiben. Der kündigte an, bei einem Machtwechsel zu kooperieren. Inzwischen sind die Aufständischen wohl in den Präsidentenpalast in der Hauptstadt eingedrungen. Der Nachrichtensender Al-Arabija zeigte Aufnahmen der Rebellen, die Palasträume und Gärten erkunden und Fotos machen.

