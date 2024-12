Aserbeidschaisches Flugzeug stürzt in Kasachstan ab

Astana: In Kasachstan ist nach Regierungsangaben ein Passagierflugzeug der Aserbaidschan Airlines abgestürzt. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Stadt Aktau ereignet, hieß es nach Angaben russischer Medien die sich auf das kasachische Katastrophenschutzministerium berufen. Nach ersten Informationen gibt es Hinweise auf Überlebende. Die Maschine sei auf dem Weg von Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien gewesen. Wegen Nebels in Grosny sei das Flugzeug umgeleitet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 09:00 Uhr