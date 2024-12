Aserbaidschanischer Minister vermutet Aufprall hinter Absturz

Baku: Nach dem Flugzeugabsturz in Kasachstan steigt der Druck auf Russland. Der Verkehrsminister von Aserbaidschan, Nabiyev, erklärte jetzt, die Maschine sei vorgestern von außen getroffen worden. Dies sei über dem ursprünglichen Zielflughafen Grosny geschehen, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Der Minister verwies zur Begründung auf entsprechende Schäden am Wrack und Aussagen von Überlebenden. Welche Art von Waffe verwendet worden sei, sollen nun die Ermittlungen zeigen, so Nabiyev weiter. Zum Zeitpunkt des Absturzes bekämpfte russische Flugabwehr nach Behördenangaben einen ukrainischen Drohnenangriff. An Bord der Maschine von Azerbaijan Airlines kamen 38 Menschen ums Leben, 29 überlebten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2024 19:15 Uhr