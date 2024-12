Aserbaidschan stellt Flüge zu vielen russischen Zielen ein

Baku: Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs mit 67 Menschen an Bord stellt die Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines ihre Verbindungen in sieben russische Städte ein. Betroffen sind ab morgen unter anderem Sotschi und Wolgograd. Eine Maschine der Airline war am Mittwoch in Kasachstan abgestürzt, 38 Menschen an Bord wurden getötet, es gab 29 Überlebende. Es steht der Verdacht im Raum, dass das Flugzeug zuvor im Nordkaukasus durch die Explosion einer Flugabwehrrakete beschädigt wurde. Medienberichten zufolge könnte es sich um eine russische Rakete handeln. Der Kreml will sich dazu vorerst nicht äußern. Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen. Bisher gibt es dazu keine offiziellen Ergebnisse.

