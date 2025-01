Aschaffenburg gedenkt der Todesopfer der Messerattacke

Aschaffenburg: Zum Gedenken an die beiden Todesopfer der Messerattacke legt Oberbürgermeister Herzing am Vormittag einen Kranz am Tatort nieder. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit vielen Beamten in der Stadt präsent, um einen reibungslosen Ablauf der Zeremonie zu garantieren und Ansprechpartner für die Bevölkerung zu sein. Für den Abend plant ein Bündnis namens "Aschaffenburg ist bunt" ein stilles Gedenken im Park Schöntal, in dem der tödliche Angriff gestern stattgefunden hatte. Zum Zustand der drei Verletzten gibt es keine aktuellen Informationen. Das Motiv ist weiter unklar. Der verdächtige 28-jährige Afghane soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Er war nach Aussage von Innenminister Herrmann ausreisepflichtig. Warum er Deutschland nicht verließ, ist unklar. Der Mann war bereits durch Gewalttaten aufgefallen und in psychiatrischer Behandlung.

