Aschaffenburg gedenkt der Opfer des Messerangriffs

Aschaffenburg: Mit einem zentralen Gedenkgottesdienst in der Stiftskirche wird zur Stunde an die Opfer der Messerattacke vor vier Tagen erinnert. Der Aschaffenburger Siftspfarrer Heim sagte wörtlich: "Wir sind verletzt über diese brutale Tat." Der katholische Würzburger Bischof Jung sprach von "Schmerz und Trauer", der evangelische Landesbischof von Bayern, Kopp, von "Angst, Fragen, Verunsicherung und Schock". An der Trauerfeier nehmen auch Ministerpräsident Söder und Bundesinnenministerin Faeser teil. Beide hatten zuvor am Tatort Kränze niedergelegt. Söder sprach von einer unfassbaren Tat an einem scheinbar friedlichen Ort. In Aschaffenburg hatte am Mittwochnachmittag ein offenbar psychisch kranker Mann eine Kindergartengruppe attackiert. Ein Zweijähriger und ein Passant wurden getötet. Der Täter, ein Flüchtling aus Afghanistan, befindet sich inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 12:00 Uhr