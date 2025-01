Aschaffenburg gedenkt der Opfer der Messerattacke

Aschaffenburg: Mehrere Tausend Menschen sind am Abend in Aschaffenburg zusammengekommen, um der Opfer der tödlichen Messerattacke zu gedenken. Laut Polizei versammelten sich rund 3000 Trauernde im Schöntal Park. Dort waren am Mittwoch bei einem Angriff auf eine Kita-Gruppe ein zweijähriges Kind und ein Mann getötet worden. Mutmaßlicher Täter ist ein 28-jähriger Afghane. Er wurde von der Polizei festgenommen und gilt als psychisch krank. Deshalb wurde er inzwischen in einem psychatrischen Krankenhaus untergebracht. Der Mann war den Behörden schon vorher wegen Gewalttaten aufgefallen. Außerdem war er ausreisepflichtig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 06:00 Uhr