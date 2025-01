Aschaffenburg gedenkt der Opfer bei zentraler Trauerfeier

Aschaffenburg: Vier Tage nach der tödlichen Messerattacke mit zwei Toten und drei Schwerverletzten wird es heute eine zentrale Trauerfeier geben. Um 10:30 Uhr beginnt in der Stiftskirche ein ökumenischer Gottesdienst. Unter den geladenen Gästen sind Bundesinnenministerin Faeser und Bayerns Ministerpräsident Söder. Zur Uhrzeit der Tat um 11:45 Uhr sollen die Glocken aller Aschaffenburger Kirchen läuten. Oberbürgermeister Herzing wird eine Rede halten. Auch Vertreter des Islam nehmen an der Trauerfeier teil. Sie wird vom BR-Fernsehen übertragen und in Aschaffenburg auch auf einer Leinwand auf dem Stiftsplatz zu sehen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 06:00 Uhr