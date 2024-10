Artenschutzkonferenz geht in entscheidende Phase

Cali: Die Artenschutzkonferenz der Vereinten Nationen geht in die entscheidende Phase. Mehrere Staatschefs, Ministerinnen und Abgeordnete werden im kolumbianischen Cali erwartet. Für Deutschland nimmt Umweltministerin Lemke an der Konferenz teil. Ziel ist ein Plan zur Umsetzung der 23 UN-Ziele zum Schutz von Tieren und Pflanzen bis 2030. UN-Generalsekretär Guterres sprach von einer Existenzkrise. "Jeden Tag verlieren wir mehr Arten. Jede Minute kippen wir einen Müllwagen voller Plastikmüll in unsere Ozeane, Flüsse und Seen", sagte er vor den Delegierten der Konferenz.

