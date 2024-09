ARD/ZDF-Studie verzeichnet sinkende Mediennutzung

Mainz: Rund sechseinhalb Stunden nutzt ein Mensch in Deutschland im Schnitt täglich Medien. Das geht aus der ARD-ZDF-Medienstudie hervor, die heute veröffentlich wurde. Dabei sinkt die Nachfrage nach linearen Medien, wobei die Radio-Hördauer etwas stärker zurückgeht als die Sehdauer beim Fernsehen. Die Nutzungsdauer von Online-Angeboten ist in etwa gleich geblieben. Das bedeutet, dass der Medienkonsum insgesamt sinkt. Sehr unterschiedlich fallen die Zahlen in verschiedenen Altersgruppen aus. Bei den Jüngeren steht die non-lineare Nutzung im Vordergrund, also Streamingdienste oder Mediatheken. Letztere werden allerdings fast in gleichem Ausmaß auch von älterem Publikum genutzt.

