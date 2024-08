ARD-Umfrage sieht Absturz der regierenden Linken in Thüringen

Erfurt: Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen rechnen Demoskopen mit einem knappen Ausgang. Wie Infratest Dimap im Auftrag der ARD ermittelt hat, kann die CDU von Ministerpräsident Kretschmer auf 31 Prozent hoffen, was ein leichter Rückgang im Vergleich zur letzten Wahl wäre. Die AfD läge mit 30 Prozent knapp dahinter - ein leichtes Plus im Vergleich zu 2019. Das Bündnis Sahra Wagenknecht würde aus dem Stand auf 14 Prozent kommen. Die Koalitionspartner von Kretschmer, SPD und Grüne, sieht Infratest Dimap bei sieben beziehungsweise sechs Prozent. Auch in Thüringen wird in zehn Tagen gewählt. Ministerpräsident Ramelow muss dabei um seinen Posten bangen. Seine Linkspartei halbiert sich laut ARD-Umfrage auf 13 Prozent. Stärkste Kraft würde die AfD unter Landeschef Höcke mit 30 Prozent vor den Christdemokraten mit 23 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 23:00 Uhr