Archäologen präsentieren römisches Minischloss

Münster: Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe wollen am Vormittag einen nach eigenen Angaben einzigartigen Fund präsentieren. Es handelt sich um ein mindestens 2.300 Jahre altes, römisches Miniatur-Dosenschloss. Ein Sondengänger mit Lizenz für die Suche nach archäologischen Metallen hatte das nur 11 mal 12 Millimeter große Schloss im Jahr 2023 in Petershagen in der Erde entdeckt. Das Goldstück, das kleiner als eine Cent-Münze ist, wurde monatelang in der Schweiz untersucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 05:00 Uhr