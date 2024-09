Arbeitsminister Heil kündigt Nullrunde im Bürgergeld an

Berlin: Die monatlichen Bürgergeld-Zahlungen werden im kommenden Jahr nicht erhöht. Bundesarbeitsminister Heil kündigte eine Nullrunde an. Er begründete das mit dem gesetzlich vorgegebenen Verfahren zur Berechnung der Regelsätze. Wegen der sprunghaft gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte die Ampel die Berechnungsmethode für das Bürgergeld im Herbst 2022 angepasst. Anfang des Jahres stieg der Satz um zwölf Prozent auf jetzt 563 Euro im Monat. Heil betonte, dass in Not geratenen Menschen geholfen werden müsse. Nachgeschärft werden soll bei den Sanktionen für Jobverweigerer.

