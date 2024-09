Arbeitsminister Heil kündigt Nullrunde im Bürgergeld an

Berlin: Die monatlichen Bürgergeld-Zahlungen werden im kommenden Jahr nicht erhöht. Bundesarbeitsminister Heil kündigte eine Nullrunde an. Grund sei, dass die monatlichen Zahlungen in diesem Jahr um mehr als zwölf Prozent und damit recht deutlich angehoben worden seien. Weil die Inflation aber wieder gesunken sei, gebe es Anfang des nächsten Jahres keine Bürgergelderhöhung. Wörtlich sagte Heil: "Und das ist auch richtig so." Alleinlebende Erwachsene erhalten damit auch 2025 monatlich 563 Euro zum Lebensunterhalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 09:00 Uhr