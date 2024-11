Arbeitsmarkt schwächelt weiter wegen schlechter Konjunktur

Nürnberg: Die schwache Konjunktur zeigt sich auch im November in der Arbeitslosen-Statistik. Die Zahl der Menschen ohne Job ging zwar saisonbedingt leicht zurück, doch weit weniger stark als sonst. Bundesweit zählte die Bundesagentur für Arbeit knapp 2,8 Millionen Arbeitslose. In Bayern waren etwa 285.000 Menschen arbeitslos gemeldet. So hoch waren die Zahlen in einem November zuletzt vor 15 Jahren.

