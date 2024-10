Arbeitslosenzahlen sinken - Wirtschaft wächst

Nürnberg: In Deutschland sind derzeit etwa 2 Millionen 791.000 Menschen arbeitslos. Das hat die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag bekanntgegeben. Damit waren rund 16.000 Menschen weniger erwerbslos gemeldet als noch im September. Im Vergleich zum Oktober des vergangenen Jahres ist es hingegen ein Plus von 183.000. Die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt fällt damit laut Bundesagentur heuer aus. Die Quote liegt jetzt bei 6,0 Prozent. Ähnlich ist der Trend in Bayern. Hier waren im zu Ende gehenden Monat 286.000 Menschen ohne Job - ein Plus von 35.000 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Erfreuliche Zahlen kommen von der deutschen Wirtschaft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wuchs die nationale Wirtschaftsleistung von Juli bis September überraschend - und zwar um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

