Arbeitslosenzahlen sinken im September nur leicht

Nürnberg: In Deutschland sind derzeit etwa 2,8 Millionen Menschen arbeitslos. Das hat die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag bekanntgegeben. Demnach sank die Zahl der Menschen ohne Job im September um knapp 70.000 im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 6,0 Prozent. Insgesamt fiel die Herbstbelebung, die üblicherweise nach den Sommerferien auf dem Arbeitsmarkt einsetzt, gering aus. Vor einem Jahr gab es zu dieser Zeit fast 180.000 Arbeitslose weniger. Bundesagentur-Chefin Nahles rechnet kurzfristig nicht mit Besserung. Sie sagte, derzeit gebe es wenig Anhaltspunkte dafür, dass sich an der Flaute auf dem Arbeitsmarkt als Folge der wirtschaftlichen Schwäche etwas ändere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2024 12:00 Uhr