Arbeitsgericht ordnet Ende von Generalstreik in Israel an

Tel Aviv: Der Generalstreik in Israel ist beendet. Ein Arbeitsgericht hat das Ende bis 14.30 Uhr Ortszeit angeordnet. Zur Begründung hieß es, die Arbeitsniederlegungen seien politisch motiviert. Die Streikenden forderten von der Regierung ein sofortiges Abkommen zur Rettung der verbliebenen Geiseln. Aufgerufen hatte der mächtige Gewerkschaftsbund Histadrut. In mehreren Städten blieben Kindergärten, Banken und Geschäfte geschlossen. Auch Krankenhäuser, Behörden und der öffentliche Verkehr waren betroffen. Am Flughafen in Tel Aviv hoben zwischenzeitlich keine Flugzeuge ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 16:00 Uhr